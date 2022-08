TV-Experte Bickel: „Rapids Aus ist unvorstellbar“

Das Hinspiel in Vaduz hat Bickel live vor Ort verfolgt - nicht sein erster Abstecher zu Grün-Weiß seit seinem Abschied 2019: „Ich sah fast jede Partie von Rapid in Altach.“ Die Verbundenheit blieb, „ich bin nach wie vor aktives Mitglied des Klubs“. Die 2½ Jahre in Hütteldorf waren eine „gute, aber auch sehr schwierige Zeit“. Was er im ersten Duell sah, hat den Schweizer überrascht: „Es ist für Rapid ein Super-Los. Doch sie haben Vaduz mit der schlechten Leistung stark gemacht, einen Gegner, der sich allein darüber freute, einmal gegen Rapid spielen zu dürfen.“