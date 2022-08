Rapid-Gegner Vaduz: 200 Fans sorgen für Rekord

Für das morgige Duell hat sich auch der zuletzt angeschlagene Ex-Rapidler Kristijan Dobras voll fit gemeldet, das Match in Wien mobilisiert die Fans. Waren bei der 4:2-Sensation in der dritten Quali-Runde im türkischen Konya nur zwei Anhänger (Burgmeier: „Sie sind unsere Edel-Fans, lassen sich auch in der Fremde keine Partie entgehen“) live dabei, so fällt die Unterstützung im Allianz-Stadion größer aus. Burgmeier: „Wir haben eigens Fan-Packages geschnürt, nach Wien fliegen rund 200 Fans mit. So viele haben uns im Europacup auswärts noch nie unterstützt.“