ManUtd-Supertor! Aber Fans verreißen Van Dijk

Die 16. Spielminute im Duell der kriselnden Fußball-Giganten. United-Stürmer Sancho wird auf Elfer-Höhe freigespielt. Mit einem blitzsauberen Haken lässt er Liverpools James Milner lehrbuchmäßig „aufwischen“, macht sich bereit zum Schuss. Liverpools Virgil Van Dijk verschränkt beide Arme hinter dem Rücken, um nur ja keinen Hands-Strafstoß zu provozieren. Das tut er nicht. Wirklich eingreifen aber auch nicht. Statt sich Sancho entgegenzustellen oder -werfen, verharrt er in der Beobachterrolle. Sancho am Schuss wirklich hindern tut er nicht. Der Stürmer zieht ab - 1:0. Die Spott-Lawine braut sich hurtig zusammen und beginnt prompt durchs Netz zu rollen. Ein Screenshot von der pikanten Szene macht eilig die Runde, bissige Fan-Kommentar tun‘s auch. In einem ist sogar zu lesen, dass Van Dijk „nicht mehr als ein Maguire mit holländischem Pass“ sei - in der einschlägigen Bubble ein vernichtendes Urteil. Harry Maguire von Manchester United bekommt regelmäßig den Stempel des unfähigen Innenverteidigers verpasst.