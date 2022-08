Klagenfurt Elfer gestohlen: „VAR-Bilder zu klein“

Aber alles von Anfang an: „Bullen“-Kapitän Maximilian Wöber blockte einen Schuss von Andy Irving mit der Hand. Dabei stand der 24-Jährige auf der Strafraumlinie, was einen Elfmeter zur Folge gehabt hätte. Schiedsrichter Josef Spurny ließ (fälschlicherweise) weiterspielen. Nur 24 Sekunden später drehte Salzburgs Neuzugang Fernando im direkten Gegenzug mit seinem bereits drittem Ligatreffer zum 1:0 ab. Eine Fehlentscheidung, wie der Referee nach der Partie am Sky-Mikrofon zugab.