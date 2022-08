Red Bull Salzburg gegen Klagenfurt ab 17 Uhr LIVE

Gegen die aufmüpfige Austria aus Klagenfurt will Serienmeister Salzburg nicht schon wieder stolpern. Heute empfangen die Mozartstädter in der fünften Runde der Bundesliga die Kärntner um Trainer Peter Pacult. In der abgelaufenen Saison waren die Klagenfurter für eine von insgesamt nur zwei Salzburg-Niederlagen in der Liga verantwortlich, in der letzten Runde im Mai gelang den „Bullen“ erst in der Nachspielzeit der Ausgleich zum 1:1. Die Partie beginnt um 17 Uhr, wir berichten live (unten).