Vienna: Zellhofer-Ärger über 1:1-Serie

„Retter“ Alar

Als die Vienna, diesmal auch von Ex-Tennis-Ass Stefan Koubek unterstützt, nach Gelb-Rot für Keckeisen (50.) in Überzahl kam, geriet sie postwendend erstmals in dieser Saison in Rückstand, nachdem Torhüter Lukse den Ball nach vorne abprallen hatte lassen (51.). Der zweite Schock in dem hart geführten Spiel. Aber ausgerechnet der bisher enttäuschende Deni Alar verhinderte nach Corner von Daniel Luxbacher per Kopf mit dem 1:1 die erste Saison-Niederlage (78.). Trainer Alex Zellhofer, der wie angekündigt keinen der drei Neuzugänge (Owusu, Wunsch, Velimirovic) nominiert hatte, freute sich „für Deni, der immer alles gibt“, ärgerte sich aber über den verpassten Sieg im regnerischen Finish, in dem die Vienna den Gegner in den eigenen Strafraum drückte. „Wir haben in den letzten zwei Heimspielen vier Punkte verschenkt!“ Andererseits ist die Vienna nach fünf Partien ungeschlagen - hätte man vorher unterschrieben.