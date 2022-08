Nicolas Paulnsteiner: Visitenkarten in Europa

„Ich muss noch am mir arbeiten“, ist dem Linkshänder, nach dem Abgang von Ranftl zum deutschen Zweitligisten Nordhorn die Nummer eins am rechten Flügel, bewusst. „Wir sind eine Super-Truppe!“ Die sich nun in der finalen Phase der Vorbereitung befindet, gerade den slowenischen Erstligisten Maribor im Test 31:27 besiegte.