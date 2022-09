Finger weg von diesen Stellenangeboten!

Außerdem rät die Polizei dazu, sensible Informationen nicht mit Unbekannten zu teilen. Seriöse Anbieter und Unternehmen kommunizierten in der Regel nicht nur via E-Mail oder Messenger-Dienst. Weiterhin sollten niemals Konten im Auftrag von Dritten eröffnet werden. Verdächtige Anzeigen können Nutzer der Polizei zufolge bei eBay Kleinanzeigen über die Funktion „Anzeige melden“ melden. Wer vermute, Opfer eines Betruges geworden sei, sollte sich an die örtliche Polizeidienststelle wenden.