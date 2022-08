Drei Frauen von Baum getötet: Dramatische Details

Die verheerende Unwetterfront, die am Donnerstagnachmittag über Österreich hereinbrach, hat fünf Menschen das Leben gekostet. Neben zwei kleinen Mädchen in Kärnten kamen in Niederösterreich drei Frauen im Alter zwischen 52 und 58 Jahren ums Leben. Sie waren beim Wandern von dem heftigen Sturm überrascht worden.