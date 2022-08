Brasiliens Präsident Bolsonaro attackiert YouTuber

„Nicht filmen“

Der bereits in seinen Wagen eingestiegene Bolsonaro stieg wieder aus, lief mit den Worten „Komm her, ich will mit dir reden“ auf Leão zu, versuchte, nach dessen Handy zu greifen, packte ihn am Hemd und dann mit beiden Händen am Arm. Sicherheitsleute gingen rasch dazwischen und führten Leão weg. „Nicht filmen, nicht filmen“, sagt dabei Bolsonaro auf dem vom Nachrichtenportal G1 veröffentlichten Video zu seinen Unterstützern.