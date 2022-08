Bewaffneter bedrohte Mitarbeiter im NÖ-Landhaus

Auch am Tag danach sitzt der Schock bei den Mitarbeitern im Regierungsviertel noch tief. Am Donnerstag um 14.55 Uhr betrat ein 51-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Pölten das Landhaus. Mehr durch Zufall, als geplant landete er dort dann in jenem Büro, das für die Vergütung von Corona-Hilfsgeldern zuständig ist. Dort angekommen zückte er ein Stanleymesser und fuchtelte damit vor einem dort beschäftigten Betreuer, einem 31-jährigen Mann mit Hauptwohnsitz in Wien, herum.