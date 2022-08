EM-Showdown: Weißhaidinger plant für Starkregen

Heuer schon drei 70-m-Männer

In jedem Fall wird es in München wieder ein äußerst hochklassiger Diskuswurf-Bewerb! Selten war die Spitze so stark wie bei dieser EM. Heuer haben schon drei Athleten über 70 m geworfen. Das hat es zuletzt 2006 gegeben. Die drei 70-m-Männer 2022 sind Daniel Stahl (Sd/71,47), Kristjan Ceh (Slo/71,27) und Simon Pettersson (Sd/70,42). Dahinter folgen in der Jahresbestenliste die beiden Litauer Mykolas Alekna (69,81 m) und Andrius Gudzius (69,39 m). Auf Platz rangiert Lukas Weißhaidinger mit seinem neuen Rekord von 69,11 m.