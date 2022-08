Messerattacke in Köln gutgeheißen: 3 Monate Haft

Am 17. Oktober 2015 wurde Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker bei einem Messerattentat schwer verletzt. „Wirklich bedauerlich, dass S. es nicht geschafft hat, die Nationalsozialistin zu töten“, stand da in einem Internet-Kommentar zu lesen. Nun gab es in Wien den Prozess gegen den Schreiberling - der es nicht gewesen sein will.