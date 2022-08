Stirbt langsam: Die CD feiert 40. Geburtstag

Das Streaming, bei dem man die Musik nicht kaufen muss, sondern nur im Abo dafür bezahlt, wirkte schnell wie der nächste logische Schritt - mit dem Durchbruch dauerte es aber, bis schnelle Mobilfunknetze und leistungsstarke Smartphones Verbrauchern die Sicherheit gaben, dass sie jederzeit an ihre Musik herankommen. Das Streaming wurde zum neuen Heilsbringer der Musikindustrie. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz der Branche in Österreich auf mehr als 190 Millionen Euro. Mehr als 117 Millionen davon brachte das Streaming ein (plus 26,5 Prozent gegenüber 2020, 73,9 Prozent Marktanteil), CD-Verkäufe (15,4 Prozent) spülten nur noch 24,5 Millionen in die Kassen - ein Minus von 19,5 Prozent im Vergleich zu 2020.