„Ich pendle zwischen Politik und Kindergarten“

Aber wie ist das, statt hinter dem Mikrofon, nun im Kamera-Blickpunkt zu stehen?

Schon ein bissl gewöhnungsbedürftig. Etwa, dass ich zum Beispiel darauf achte, dass die Haare nicht ins Gesicht fallen. Aber letztendlich geht es ja um den Inhalt. Ich muss sagen, ich bin ganz gut relaxed. Denn ich habe nie in die allererste Reihe gedrängt, sondern oft Kollegen den Vortritt gelassen. So gesehen ist das eine neue Rolle für mich, und dieses mediale Interesse an mir fühlt sich noch ein bissl komisch an. Einfach, weil ich es vom Radio her nicht gewöhnt bin.