Ronaldo pfeift auf Ten Hag, Fans und Co-Trainer

Auf Twitter macht gerade ein Video die Runde, das Ronaldo nach Schlusspfiff völlig konsterniert, schmollend, angefressen zeigt. United-Co-Trainer Steve McClaren will den sauren Superstar dazu überreden, sich bei den Fans zu verabschieden - keine Chance. Ronaldo hört offenbar gar nicht zu, denkt gar nicht daran, den Fans zu applaudieren, stapft stattdessen schnurstracks in die Kabine. Und zwar vorbei am apathisch dastehenden Cheftrainer Erik ten Hag. Blickkontakt oder gar Abklatschen? Keine Spur. Ronaldo hat mit United offenbar abgeschlossen.