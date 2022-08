Zu alt! Nächster Topklub sagt Cristiano Ronaldo ab

Die Suche geht also weiter. Eines ist jedoch fix: In Manchester will Ronaldo auf keinen Fall bleiben. Sollte der Klub seinen wechselwilligen Torjäger tatsächlich ziehen lassen, könnte ÖFB-Teamspieler Sasa Kalajdzic in die Fußstapfen von CR7 treten. Trainer Erik ten Hag soll den 25-jährigen Stuttgart-Spieler fett auf dem Zettel haben.