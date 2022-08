Covid: Warum 3. und auch 4. Dosis so wichtig sind

Was den Zeitplan für die Grundimmunisierung betrifft, hält sich der Gesundheitsdienst der Stadt Wien an die Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums, wie Dr. Daniel Tiefengraber im krone.tv-Talk darlegt. Diese Empfehlungen haben sich dem Experten zufolge seit dem Frühjahr auch „stark vereinfacht“, wie er ergänzt. Demnach sind 3 Impfungen für die Grundimmunisierung notwendig. Der Abstand von der 1. zur 2. Impfung beträgt 3 bis 4 Wochen und dann eine dritte Impfung nach 6 Monaten, die auch schon nach 4 Monaten erfolgen kann, so der Mediziner. Möglich ist dies für alle Menschen im Alter ab 5 Jahren (siehe dazu auch Grafik unten). Bei Kindern bis zum 12. Geburtstag halte man sich an das Basisschema mit drei Impfungen, so Tiefengraber.