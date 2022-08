Aggressiver Bettler ging sogar auf Polizisten los

Ein immer größer werdendes Problem mit aggressiven Bettlern gibt es derzeit vor allem im Westen des Landes. Auch jener 26-jährige Rumäne, der Dienstagvormittag für einen Polizeieinsatz in St. Valentin im Bezirk Amstetten gesorgt hat, soll zuvor äußerst negativ aufgefallen sein und Passanten sehr aufdringlich um Geld angeschnorrt haben. Eine Frau hatte sich daher an einen zufällig vorbeifahrenden Beamten gewandt und ihn über den Mann auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Kenntnis gesetzt.