Micron steckt 40 Milliarden $ in US-Chipfertigung

Bis Ende des Jahrzehnts sollen in mehreren Stufen 40 Milliarden Dollar (rund 39 Milliarden Euro) investiert werden, wie Micron am Dienstag ankündigte. Die Firma verwies ausdrücklich auf die Subventionen aus dem erst kürzlich verabschiedeten „Chips and Science Act“ zur Förderung der Halbleiterfertigung in den USA. Bei Micron sollen dabei 5000 Jobs entstehen.