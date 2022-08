Polaschek: Auch symptomlose Lehrer in den Klassen

Der Herbst naht mit großen Schritten - bis dahin braucht es auch neue Regeln für den Umgang mit der Corona-Pandemie in den Schulen. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) setzte sich am Dienstag einmal mehr für bundesweit einheitliche Regeln ein. Er drängt dazu, dass auch Covid-infizierte Lehrerinnen und Lehrer in den Klassen stehen - aber nur mit einer FFP2-Maske.