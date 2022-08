United-Malheur: Jetzt taucht Rangnick wieder auf

„Nur“ zwei Neue

Hatte Rangnick also im April schon Recht? Von „sechs, sieben, acht, vielleicht zehn neuen Spielern“, wie von ihm damals suggeriert, konnte - jedenfalls was die Startaufstellung angeht - am Wochenende bei der 1:2-Heimniederlage gegen Brighton keine Rede sein. Mit Lissandro Martinez und Christian Eriksen waren „nur“ zwei Neue im Einsatz.