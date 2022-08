Was macht Arnautovic in der ManUnited-Startelf?

Viele Neue

Interessant: Die „biblische“ Fiktionsaufstellung unterscheidet sich von der Startformation Uniteds am Wochenende in der Premier League gegen Brighton deutlich. Nur Goalie David De Gea, die Verteidiger Harry Maguire und Luke Shaw sowie die Mittelfeldler Christian Eriksen und Fred stehen in beiden Fällen am Feld. Die „Sportbible“ tauscht hingegen Arnautovic gegen Solo-Spitze Marcus Rashfordt und bringt auch gleich den Franzosen Adrien Rabiot als „Verteilerkreis“ von Beginn an. Der hat aber noch nicht einmal bei United unterschrieben, sondern trägt aktuell noch den Dress von Juventus Turin. Tatsächlich aber scheint zumindest dieser Wechsel unmittelbar bevorzustehen.