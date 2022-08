Sechs Wanderungen, die noch echte Geheimtipps sind

„Ich bin gerne barfuß und zum Entschleunigen in diesem erfrischenden Bergwasser flussaufwärts unterwegs“, erzählt Barbara: „Ideal ist diese Wanderung auch für Kinder, weiter oben wird die Wanderung natürlich anspruchsvoller - rechtzeitig umdrehen, wenn es einem persönlich zu gefährlich wird.“ Der Worounitza entspringt unterhalb des Mittagskogels und befördert von dort Steinchen für Steinchen bis zum Faaker See. Damit ist der Bach auch für die wunderschöne türkisblaue Farbe des Sees verantwortlich, da die Kalkpartikel der Steine das Sonnenlicht im See reflektieren.