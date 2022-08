Sehenswert! „Lewy“ trifft mit Nummer 9 für Barca

In Liga spielberechtigt?

Am Tag zuvor war Lewandowski unter großem Gedöns offiziell als Barca-Spiele vorgestellt worden. Und mit der Nummer 9 ausgestattet, nachdem er zunächst provisorisch mit dem 12er aufgelaufen war. Ob „Lewy“ zum Saisonauftakt der spanischen Liga auch mit von der Partie sein wird können, ist aber noch nicht gänzlich in Stein gemeißelt. Der hoch verschuldete FC Barcelona muss eventuell noch weitere Klubrechte verkaufen, um millionenschwere Neuzugänge wie eben Lewandowski bei der spanischen Liga registrieren zu können. Ohne eine solche Anmeldung, die nur bei Einhaltung der finanziellen Fair-Play-Regeln möglich ist, dürften die Spieler in der am kommenden Freitag beginnenden Saison gar nicht erst auf den Rasen.