Ronaldos Gesichtsausdrücke gehen um die Welt

Auch am Platz unzufrieden

Was immer Ronaldo auf der Bank nonverbal zum Ausdruck brachte - Twitter, Facebook und Co. verschlangen und verwerteten es dankbar. Tatsächlich schien es nicht so, als würde sein Gehabe uneingeschränkte Zufriedenheit ausdrücken. Übrigens auch nicht, als er dann doch eingewechselt wurde und an der Niederlage der „Red Devils“ nichts mehr ändern konnte. Auch mit Bildern von seiner Körpersprache auf dem Platz ließen sich Seiten füllen.