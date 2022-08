Alexander Zverev macht seine Erkrankung öffentlich

„Ich fühle ich mich wohl dabei“

Neben der Bereitstellung von Insulin und weiteren lebensnotwendigen Medikamenten finanziert seine Stiftung Projekte für betroffene Kinder und Jugendliche. „Ich bin in der privilegierten Situation, ein Leben zu führen, das ich immer führen wollte“, sagte Zverev und dankte seinen Eltern und seinem Bruder für deren Unterstützung. Der 25-Jährige hatte sich im French-Open-Halbfinale gegen Rafael Nadal eine schwere Bänderverletzung zugezogen und arbeitet derzeit in der Reha an seinem Comeback.