Horn: Tabellenführer dank gedrehtem Rückstand

Horn steht nach drei Runden in der 2. Fußball-Liga überraschend ohne Punkteverlust an der Tabellenspitze. Die Waldviertler setzten sich am Freitag nach 0:1-Rückstand gegen Blau Weiß Linz mit 2:1 durch und erklommen mit neun Punkten die Spitzenposition. Zwei Zähler dahinter liegen Aufsteiger Vienna und St. Pölten, die sich im Stadion auf der Hohen Warte mit 1:1 trennten. Auch bei sieben Zählern hält Amstetten nach einem 1:1 gegen die Admira in einem weiteren Schlagerspiel.