Kommen Fotovoltaik-Anlagen auf Baggerseen?

So machen aktuell etwa die Steirischen Jungbauern mit ihrer Kampagne „Dächer statt Äcker“ dagegen mobil: „Wir verwehren uns gegen das Durchpeitschen von Freiflächen-Anlagen auf wertvollen Ackerböden in der Nähe von Umspannwerken“, heißt es seitens der Jungbauern. In der Steiermark gäbe es ein Potenzial von 600 Hektar Dachfläche auf landwirtschaftlichen Gebäuden.