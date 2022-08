Ex-Twitter-Mitarbeiter wegen Spionage angeklagt

Ein ehemaliger Twitter-Mitarbeiter ist in den USA angeklagt worden, weil er persönliche Daten möglicher Regimegegner bei dem Kurznachrichtendienst an Saudi-Arabien weitergegeben haben soll. Die Beweise hätten gezeigt, dass der Angeklagte „für Zehntausende Dollar“ Informationen an Riad verkauft habe, sagte Staatsanwalt Colin Sampson am Donnerstag in seinem Schlussplädoyer in San Francisco. Laut Verteidigung hatte er nur seine Arbeit gemacht und dafür Gefälligkeiten angenommen.