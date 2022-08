Emegha bis 2026 - jetzt zündet Sturm drei Raketen!

Denn in Antwerpen „funktionierte“ der 1,95 Meter große Lulatsch nicht. „Er war im Frühjahr aber auch verletzt“, erklärt Andreas Schicker die viele Stehzeit in Belgien. Dass Emegha was drauf haben muss, zeigen seine Statistiken in Rotterdam. Mit 17 Jahren feierte er sein Debüt in Hollands Eredivisie, insgesamt brachte es der mittlerweile 19-Jährige auf 35 Einsätze (drei Tore) in der höchsten Spielklasse der Niederlande.