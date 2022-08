Experten: Keine Prognose mehr zu Corona-Zahlen

Trend-Prognose weiterhin möglich

Immer noch bieten jedoch etwa die Zahl der Corona-Patienten in den Spitälern und Abwasseranalysen die Möglichkeit, auf das Infektionsgeschehen in Österreich zu schließen - und dieses dürfte auch weiterhin rückläufig bleiben. Die Infektionsdynamik werde nach wie vor von saisonalen Effekten sowie von reduzierten Sozialkontakten durch die Ferienzeit gebremst, so die Experten.