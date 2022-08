Ungeimpften Friseurbesuch verwehrt: Rechtswidrig!

Fokus auf Dauer der Beschränkung

Was zu diesen zählt, hängt unter anderem davon ab, wie lange die Beschränkung andauert, so der VfGH. Zur Erinnerung: Die Verordnungen waren jeweils auf zehn Tage angelegt und wurden mehrfach verlängert. Und schlussendlich galt eine elf Wochen andauernde Ausgangsbeschränkung - viel Zeit, in der auch die Haare wuchsen.