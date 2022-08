Zwei Drittel der Coronafälle bleiben unentdeckt

363 Neuinfektionen wurden am Mittwoch in Salzburg gemeldet – tatsächlich dürften es täglich aber weitaus mehr Corona-Ansteckungen sein. Der Leiter des Corona-Managements des Landes, Oberst Peter Schinnerl, geht aufgrund der geringen Testaktivität in der Bevölkerung derzeit von einer hohen Dunkelziffer aus. „Wir sehen aktuell rund 300 bis 500 neue Fälle pro Tag, tatsächlich sollten es 1200 bis 1500 pro Tag sein“, sagt er.