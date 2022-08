Einsätze wegen Gewalt an Frauen häufen sich

Frau vor betrunkenem Mann geflüchtet

In Villach flüchtete am Dienstag eine 25-Jährige vor ihrem betrunkenen Lebensgefährten (28) nach draußen, nachdem dieser sie zuvor in der Wohnung geschlagen und gewürgt hatte. „Er wurde vorläufig festgenommen,“ so ein Polizist.M. Karner