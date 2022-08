Vor Sturm-Hit: Weißer Rauch in Stürmer-Frage?

So sollen die Grazer laut niederländischen Medien vor einem Transfer von Angreifer Emanuel Emegha stehen. Der Offensivmann spielt derzeit in Belgien bei Royal Antwerpen, wo er einen Vertrag bis 2026 besitzt. Emegha wechselte im Jänner für 1,5 Millionen von Sparta Rotterdam in die erste holländische Liga, in der er bislang nur einmal zum Einsatz kam.