Weinernte beginnt in Italien so früh wie noch nie

Wegen der seit einigen Wochen anhaltenden Hitzewelle muss in mehreren italienischen Regionen die Weinernte vorverlegt werden, weil die Trauben dank der hohen Temperaturen bereits reif sind. In der lombardischen Weingegend Franciacorta haben die Weinbauern bereits begonnen, die Trauben von Chardonnay, Pinot Nero und Pinot Bianco zu pflücken. Das ist im Vergleich zu den Vorjahren rund drei Wochen früher als gewöhnlich. Noch nie hatte die Weinernte so früh begonnen.