LASK schreibt gegen Austria Wien Vereinsgeschichte

In der Saison 2020/21 waren es die dieselben Ergebnisse, die dem LASK zu den vier Punkten verhalfen. Damals wurde die Wiener Austria in Runde eins ohne Punkte im Gepäck zurück nach Wien Favoriten geschickt. Eine Woche später entführte man einen Zähler aus Tirol nach Linz. In Wien Hütteldorf stoppte allerdings Rapid ebenfalls in Runde vier mit einem deutlichen 3:0-Erfolg die Serie.