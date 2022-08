Kinder ohne Ärzte! Klinik-Chef schlägt jetzt Alarm

Neues Modell für die Ausbildung zeigt Wirkung

In Tirol gibt es bereits gelungene Beispiele. Müller nennt das Krankenhaus Zams. Dort habe man sich an den Kosten für die Ausbildung beteiligt. So bekam Zams einen Kinderarzt. „Es ist ja nicht gesagt, dass die ganze Ausbildung an der Klinik stattfinden muss. Ein Teil kann in den Bezirksspitälern erfolgen. So wird eine Bindung zur Region aufgebaut“, spricht Müller von mehreren Vorteilen. Passiert nichts, droht in einigen Regionen ein Rückfall in alte Zeiten mit Kindern ohne Ärzte.