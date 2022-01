Als die Kinderheilkunde in Tirol Einzug hielt

Heute 103 Betten, einst 26 in zwei Zimmern

Klinik-Direktor Thomas Müller leitet das in drei Einheiten gegliederte Department für Kinder- und Jugendheilkunde, wie es an der Medizin-Uni heißt. „Wir versorgen heute im Jahr 70.000 ambulante Patienten – davon 20.000 in der Akutversorgung. 5700 Kinder und Jugendlich werden stationär betreut“, nennt Müller wichtige Eckdaten. 103 Betten und mehr als 500 Mitarbeiter gehören zum Haus. Zum Vergleich: Die erste eigene Kinderstation in Innsbruck verfügte über 26 Betten in nur zwei Krankenzimmern.