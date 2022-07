Nach Kitz-Aus: So geht‘s bei Dominic Thiem weiter

Mit dem körperlichen Top-Zustand soll sich dann auch der spielerische Level heben - was im Hinblick auf die großen US-Aufgaben (Cincinnati, Winston-Salem und US Open) absolut nötig sein wird. Vor allem die Vorhand schwächelte in Kitzbühel, zu wenig Druck konnte Thiem auf seine nicht übermächtigen Gegner ausüben. Liebe zu Hartplatz Vielleicht aber kann den 28-Jährigen auch seine „enge Beziehung“ zum schnelleren Untergrund pushen. Zumindest ist der Glaube daran groß: „Der zweite Teil der Sandsaison war ja durchaus positiv, die Punkteausbeute fürs Ranking besser als erwartet - aber ich freu mich nun schon richtig auf den Hartplatz.“Fürs Masters in Cincinnati rutscht Thiem dank seinem Protected Ranking hinein, für Winston-Salem und New York erhielt er eine Wildcard.