Thiems Spiel „wurde von Tag zu Tag schlechter“

Nun legt Thiem, der kommenden Montag immerhin schon um Platz 170 der Welt stehen wird, einen weiteren Trainingsblock ein, vor allem punkto Fitness. „Aber ich will auch das Spielerische wieder verbessern.“ Ab 14. August spielt er dann auf Amerikas Hartplätzen. Zunächst beim Masters in Cincinnati, danach in Winston-Salem und natürlich bei den US Open.