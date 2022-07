EU-Justizkommissar Ziel von Spähsoftware Pegasus

Die Handys von EU-Justizkommissar Didier Reynders und mehreren Mitarbeitern der EU-Kommission sind Ziel der berüchtigten Pegasus-Spyware geworden. Die Untersuchung der Brüsseler Behörde sei zwar noch nicht abgeschlossen, doch seien bei mehreren Gerätekontrollen „Hinweise auf Kompromittierung“ entdeckt worden, heißt es in einem Schreiben von Reynders an die Europaabgeordnete Sophie in ‘t Veld.