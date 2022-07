Schutz vor Pegasus: Apple bringt Blockierungsmodus

Zum besseren Schutz vor „hochgradig zielgerichteter Spionagesoftware mit söldnerischen Absichten“ hat Apple eine neue Sicherheitsfunktion angekündigt. Sie soll im Herbst mit iOS 16, iPadOS 16 und macOS Ventura eingeführt werden und richtet sich laut Apple an „die sehr kleine Zahl von Nutzerinnen und Nutzern, die sich ernsthaften, zielgerichteten Bedrohungen ihrer digitalen Sicherheit ausgesetzt sehen“. Das Mehr an Sicherheit durch den sogenannten Lockdown Mode (deutscher Name: „Blockierungsmodus“) bringt jedoch erhebliche Einschränkungen auf iPhone & Co. mit sich.