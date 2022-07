„Das erste Rennen bestritt ich mit vier Jahren“

Hoffen auf einen WM-Startplatz

Weitere Highlights sollen folgen. Ende August steht im französischen Les Gets die Weltmeisterschaft an. Ob der Teenager da auch antreten wird, ist allerdings noch offen. „Es wäre sehr cool, dabei zu sein, das hängt aber vom Trainer ab“, hofft der Rohdiamant auf eine Nominierung. Da kein Athlet aus Österreich die sehr hoch angesetzten Voraussetzungen erreichte, obliegt es den Trainern, wer zur WM fährt. Weiters hofft der Pedalritter dieses Jahr noch einige Punkte zu holen, um in Zukunft in der Elite Fuß fassen zu können.