Bei Tankstelle flogen Fäuste, Klappmesser gezückt

Völlig eskaliert ist ein Streit in der Nacht auf Mittwoch bei einer Tankstelle in Reutte in Tirol: Ein 36-jähriger Bosnier wurde von zwei jungen Männern (18 und 20 Jahre) niedergeschlagen und mit einem Messer bedroht. Nach kurzer Flucht konnten die beiden Verdächtigen von der Polizei ausgeforscht werden.