Eutelsat und OneWeb wollen sich zusammenschließen

An der Börse kam die Transaktion aber denkbar schlecht an: Eutelsat-Aktien brachen den zweiten Tag in Folge um 16 Prozent ein. Das hochprofitable französische Unternehmen will nach der Fusion zwei Jahre lang keine Dividende zahlen. Der britische Staat hatte OneWeb 2020 mit einer Finanzspritze vor der Pleite gerettet.