Gerald Melzer gegen Hanfmann ab 12.20 Uhr LIVE

Melzer steht zum fünften Mal im Hauptfeld des Generali Open, aber sein bis dato letzter Auftritt liegt schon fünf Jahre zurück. Und dieses Mal nahm der 32-jährige Bruder von ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer einiges auf sich, um überhaupt in der Qualifikation dabei zu sein: Denn er reiste direkt nach dem Aus am Freitag im fast vierstündigen Challenger-Viertelfinale in Tampere nach Kitzbühel. „Ich war zwei Stunden vor der ersten Quali-Partie da“, schilderte Melzer. „Ich habe alle Strapazen auf mich genommen, umso mehr bin ich froh.“