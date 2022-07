„Kampf um den Titel ist noch lange nicht vorbei!“

Während der dreifache Saisonsieger mit tief gesenktem Haupt vor der wartenden Presse nach keinen Ausreden suchte, vielmehr sich über seinen eigenen Fehler ärgerte, nahm Teamchef Mattia Binotto seinen Piloten in Schutz. „Das passiert, wenn man am Limit fährt. Es gibt keinen Grund, ihm Vorwürfe zu machen. Er wird in Ungarn stärker wieder da sein“, so Binotto.