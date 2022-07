Scharfe Kritik an Leclerc nach Frankreich-Ausfall

Schwarzer Tag für Charles Leclerc. Beim Frankreich-Grand-Prix am Sonntag in Führung liegend krachte der Monegasse seinen Ferrari in der 18. Runde in die Mauer. Statt mit 25 Punkten im Gepäck, beendete der 24-Jährige das Formel-1-Wochenende ohne Zähler - und musste sich einiges an Kritik anhören.